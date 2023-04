Ogawa na porta de saída do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral esquerdo japonês regressa ao Tokyo no verão. Não se afirmou no clube minhoto e apenas contabiliza seis jogos no campeonato.

Ryoya Ogawa não se afirmou no onze da equipa vimaranense e o futuro do jogador não deverá passar pela Cidade-Berço. O lateral-esquerdo japonês não joga no campeonato desde novembro de 2022, após a derrota fora de portas com o Sporting (3-0), precisamente o próximo adversário dos minhotos no campeonato, depois de amanhã, às 20.15 horas. O futebolista está no V. Guimarães por empréstimo do Tokyo até 30 de junho, sem custos para a SAD, mas os responsáveis vitorianos não irão exercer a opção de compra estipulada em um milhão de euros.

Ryoya Ogawa contabiliza apenas seis aparições no campeonato, totalizando um total de 208 minutos. O início de época até foi promissor, tendo sido titular em quatro jogos da Conference League, precisamente diante o Puskás Akadémia e o Hajduk Split.

Entretanto, os italianos do Empoli vão acionar a opção de compra de Herculano, estipulada em 450 mil euros. O jovem avançado português, internacional pelas seleções mais jovens, foi cedido ao clube italiano por 150 mil euros. A SAD do V. Guimarães, que ainda detém de 20% do passe, poderá encaixar ainda 600 mil euros mediante o cumprimento de objetivos desportivos.