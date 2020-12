Ogier chega ao último dia do rali de Monza na liderança e mais perto do título

JN/Agências Hoje às 21:01 Facebook

O francês (Toyota Yaris) chega ao terceiro e último dia do rali de Monza, derradeira prova do Mundial, na liderança da prova e mais perto de conquistar o sétimo título da sua carreira, depois do despiste do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) ao início da tarde.

Ogier começou o dia a roubar a liderança ao espanhol Dani Sordo (Huyndai i20), que respondeu na especial seguinte, voltando ao comando, para o ceder novamente a Ogier na derradeira especial da manhã.

Durante a interrupção para almoço, a neve começou a cair e deixou o piso no autódromo de Monza mais escorregadio.

Na primeira especial da volta da tarde, o britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta) e o norueguês Ole Christian Veiby (Hyundai i20) despistaram-se na mesma curva, levando ao cancelamento da especial.

Na seguinte, seria o líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota Yaris) a deitar tudo a perder, ao perder o controlo do seu carro, saindo de estrada.

Era o adeus ao título mundial, que está agora à mercê de Ogier.

"Temos de tentar. Não é a ficarmos sentados à espera que se ganha alguma coisa", justificou Evans, que lamentou "pela equipa", que ainda luta pelo título de construtores.

A especial seguinte também foi cancelada, com os pilotos a rodarem apenas na última prevista.

Ogier terminou o dia com o tempo de 1:47.47,2 horas, com 17,8 segundos de vantagem sobre Dani Sordo, que é segundo, e 22,1 segundos sobre o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), que é terceiro.

"Ainda precisamos de conquistar os pontos. Neste momento, o Evans ainda lidera com 14 pontos de vantagem pelo que temos de somar os pontos", frisou Ogier.

Na rede social twitter, Ogier lamentou a sorte de Evans, seu companheiro de equipa.

"Na curva em que se despistou, não havia nada a fazer, é como guiar no gelo. Com o que ainda temos pela frente, o campeonato não está decidido. Tenho de chegar ao fim e é um grande desafio", escreveu ainda Ogier.

No domingo, os pilotos têm pela frente 38,31 quilómetros cronometrados, divididos por três especiais, incluindo a power stage, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.