Ogier e Lappi enpatados na primeira especial do Rali da Estónia

O francês Sebastien Ogier (Toyota) e o finlandês Esapekka Lappi (Ford) registaram esta sexta-feira o mesmo tempo, 1.17,00 minutos, na primeira especial do Rali da Estónia, um trecho de 1,28 quilómetros em Tartu.

No regresso do Mundial de Ralis, após a paragem ditada pela pandemia de covid-19, Lappi e Ogier, seis vezes campeão do mundo, marcaram-se com o mesmo tempo, uma décima de segundo à frente do atual campeão mundial, o estónio Ott Tanak (Hyundai).

O Mundial está interrompido desde o fim do Rali do México, regressando até domingo ao cabo de cinco meses e 21 dias de espera por um calendário totalmente alterado, incluindo o regresso da Estónia, que não estava programado, e a saída de ralis, como o de Portugal, do mapa.

Depois da Estónia, a caravana viaja para a Turquia (18-20 setembro), Itália (08-11 de outubro) e Bélgica (19-22 de novembro).

No sábado, Ogier, que defende a liderança do campeonato, procurará destacar-se nas 10 classificativas programadas, com outras seis no domingo, enquanto Ott Tanak, a correr em casa, procura aproximar-se da liderança, após seguir em quinto no Mundial.