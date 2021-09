Ogier é líder no arranque no Rali da Grécia

JN/Agências Ontem às 23:14 Facebook

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali da Grécia, nona prova do Campeonato do Mundo, depois de ter ganho, esta quinta-feira, a superespecial de abertura da prova helénica.

Ogier concluiu os 980 metros em 51,5 segundos, deixando o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) na segunda posição, a 0,6 segundos.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) foi terceiro, a 0,8 segundos.

"Adoro a Grécia, é um país muito bonito. Estou feliz por regressar a estas pistas. Vamos ter de abrir a pista amanhã [sexta-feira], mas vamos dar o melhor porque é um rali de que gosto", disse o piloto francês, que chega a esta ronda na liderança do Mundial, com 162 pontos.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam cinco troços cronometrados, com um total de 89,4 quilómetros contra o relógio.