Ogier lidera na abertura do rali da Quénia

O francês Sébastien Ogier, em Toyota Yaris, é o primeiro líder do Rali Safari, no Quénia, sexta prova do Mundial, depois de vencer a superespecial de abertura.

Ogier concluiu os 4,84 quilómetros do troço, disputado por dois pilotos de cada vez, com o tempo de 3.18,8 minutos, menos 0.6 segundos do que o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que foi segundo classificado. O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) foi o terceiro, a 1,1 segundos de Ogier.

"Não é o tipo de rali de que eu mais gosto porque é muito duro mas vamos tentar sobreviver", disse o piloto gaulês.

Neuville enfrentou o líder do campeonato, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que cometeu um excesso logo na primeira curva e quase capotava o seu Yaris.

"Fui ao limite na travagem. Não aconteceu nada de especial mas sofremos um furo. Foi uma pena mas a prova é longa e espero que não tenha sido muito tempo perdido", frisou o piloto finlandês.

Ainda assim cedeu 11,6 segundos para o comandante e seu colega de equipa, Sébastien Ogier, que este ano participa em apenas algumas provas.

Também o francês Sébastien Loeb (Ford Puma) não está a tempo inteiro no campeonato, mas, depois de ambos terem participado no Rali de Portugal, é um dos inscritos no Rali Safari.

Hoje, Loeb, que venceu a prova de abertura em Monte Carlo, foi o quinto mais rápido, a 1,8 segundos de Ogier, campeão mundial em título.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam seis troços, com um total de 124,2 quilómetros cronometrados.