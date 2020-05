Oito interdições com o caso Marega

Delfim Machado Hoje às 09:31, atualizado às 11:59 Facebook

Já há adeptos impedidos de entrar em estádios por terem entoado cânticos racistas. MP ainda não indicou arguidos.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já atuou em relação ao caso de racismo que envolveu Marega e aplicou, este ano, castigos a 16 adeptos, nem todos com relação à situação que envolveu o portista*: oito deles estão impedidos de aceder a recintos desportivos e outros oito terão de pagar multas.

Das 16 condenações, sete são definitivas, três aguardam caráter definitivo e seis estão em fase de instrução, explicou, ao JN, fonte oficial da APCVD. No entanto, apesar do forte empenho do Ministério Público (MP), o inquérito instaurado pela secção de Guimarães do Departamento de Investigação e Ação Penal prossegue sem arguidos, isto quando faz hoje três meses que o avançado abandonou o relvado após ter ouvido sons de macacos proferidos por adeptos vitorianos.