Oito jogadores do West Ham em isolamento com sintomas de Covid-19

Karren Brady, vice-presidente do West Ham, revelou, este sábado, que oito jogadores do clube londrino estão em isolamento por apresentarem sintomas de coronavírus.

A dirigente, que não identificou os atletas, revelou-se no entanto "aliviada" já que os sinais de COVID-19 são felizmente "leves" e os futebolistas, que permanecem em casa com as famílias, "aparentam estar bem".

A responsável alertou no entanto para a forma de contágio. "Não é mais do que um aperto de mão, espirro ou tosse longe de qualquer um de nós. Ninguém deve ser complacente", sublinhou num artigo publicado no jornal "The Sun".

A "vice" revelou ainda que existe um entendimento para o regresso das competições em Inglaterra assim que possível, além da ideia de estender o calendário inglês "até julho", se for caso disso. Os jogadores cumprem atualmente as regras de quarentena impostas até 13 de abril, data que espera coincida com o regresso aos treinos de conjunto.