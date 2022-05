Oldani dá novo triunfo aos italianos no Giro e Almeida mantém posição

Corredor da Alpecin-Fenix discutiu triunfo ao sprint com outros dois companheiros de fuga. Português chegou no pelotão e manteve terceiro lugar da geral.

Segunda vitória consecutiva para um corredor italiano nesta edição do Giro, desta feita com Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) a levar a melhor, na etapa 12, sobre um trio que se escapou a 48 quilómetros da meta.

O corredor de 24 venceu a etapa superando, ao sprint, os companheiros de fuga Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) e Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), que respetivamente ocuparam o pódio do dia.

O português João Almeida (UAE-Emirates) chegou integrado no pelotão, a mais de nove minutos do trio da frente, mas junto dos principais rivais, mantendo o terceiro lugar na classificação geral, a 12 segundos do líder da corrida Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Esta sexta-feira, na 13.ª etapa, uma ligação de 153 quilómetros, entre Sanremo e Cuneo, com apenas uma dificuldade na parte inicial da tirada.