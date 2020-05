Olhanense diz que decisão da FPF "viola claramente verdade desportiva"

JN/Agências Hoje às 21:04 Facebook

O Olhanense considerou este sábado que a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de indicar Vizela e Arouca para ascenderem à LigaPro, após a suspensão do Campeonato de Portugal devido à covid-19, "viola claramente a verdade desportiva".

"Para a nossa direção, que representa uma instituição com 108 anos, esta decisão viola claramente a verdade desportiva, o mérito desportivo, o critério de territorialidade e o regulamento da competição, não sendo nem justa nem equitativa", considerou a SAD algarvia, em comunicado divulgado no Facebook.

A FPF indicou para a subida Vizela (líder da Série A, com 60 pontos) e Arouca (líder da Série B, com 58), reconhecendo o seu "mérito desportivo" face à "manifesta impossibilidade" de utilizar o play-off de subida.

À data da suspensão e depois conclusão da competição, Olhanense e Praiense lideravam as séries D e B com 57 e 53 pontos, respetivamente.

O Olhanense recorda que se encontrava no primeiro lugar da tabela na série, à semelhança dos "dois clubes escolhidos" pela federação, salientando que o seu objetivo era qualificar-se para o play-off de subida e não fazer melhor do que os outros líderes de séries.

"Qualquer pessoa sabe que os clubes que lutam nesta competição planeiam as suas estratégias desportivas com o objetivo de conseguir conquistar os primeiros dois lugares, que têm o acesso direto para o 'play-off', e nunca com objetivo diário de somar mais pontos relativamente às equipas das outras series", frisa o emblema de Olhão, acrescentando que cada série "apresenta características e dinâmicas diferentes, que, como o regulamento do Campeonato de Portugal não tem em conta, não podem ser comparadas".

O Olhanense lamenta ainda que "ninguém da direção da Federação Portuguesa de Futebol" tenha tido "o cuidado de falar" com a SAD antes de divulgar o comunicado, "demonstrando uma clara falta de atenção" para os interesses desportivos e económicos do emblema algarvio.

"Esta violação de equidade é absolutamente inadmissível. Pelo nosso emblema e para o enorme respeito que temos pelos nossos sócios, adeptos, atletas, funcionários e pelas pessoas que, como nós, acreditam num futebol verdadeiro, iremos defender os interesses do Sporting Clube Olhanense em todas as instâncias oportunas, sem nunca esquecer que, no dia de hoje, o nosso trabalho e a nossa marca foram publicamente atropeladas", conclui o comunicado do Olhanense.

O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em quatro séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam, depois, um play-off para encontrar os dois a indicar à II Liga.

A prova foi, no entanto, interrompida em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.