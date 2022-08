Olhos postos num dérbi paulista bem português

Corinthians de Vítor Pereira e Palmeiras de Abel Ferreira defrontam-se no Brasileirão, num jogo sempre bem quente.

É das maiores rivalidades no mundo, que muitos consideram ficar apenas atrás daquela entre o River Plate e o Boca Juniors, na Argentina. Corinthians e Palmeiras defrontam-se este sábado (23 horas/Canal 11) em mais um duelo quente para o Brasileirão (22.ª jornada), com a particularidade de ter um toque bem português, ou não fossem as equipas de Vítor Pereira e Abel Ferreira, respetivamente, e as principais favoritas à conquista do título.

A concorrência entre os dois clubes surgiu há mais de cem anos, quando ainda não havia televisão e muito menos internet ou redes sociais, hoje tantas vezes palco para provocações. O "Timão" e o "Verdão" até começaram unidos - eram os únicos clubes de São Paulo criados pela classe operária -, mas tudo mudou em maio de 1917, quando disputaram o primeiro "Dérbi Paulista", termo usado pelo jornalista italiano Thomaz Mazzoni, numa referência à corrida de cavalos mais famosa do mundo, o "Dérbi de Epsom", em Inglaterra.