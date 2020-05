Marcações no campo e distância entre cadeiras: Olival está pronto para o regresso

Hoje às 19:15 Facebook

O F. C. Porto regressa, esta segunda-feira, ao trabalho para preparar as dez jornadas da Liga que faltam disputar e o Olival já está pronto.

O grupo estará às ordens de Sérgio Conceição a partir das 9 horas. O plantel será dividido em três grupos, que realizarão exames imunológicos além do treino no Olival.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais dos azuis e brancos, é possível ver marcações no campo para trabalhos individuais, isolamento no interior e distanciamento entre as cadeiras.

Veja as imagens: