Oliveira do Douro B punido com quatro derrotas, admite ir às últimas instâncias

O Oliveira do Douro foi punido com quatro derrotas administrativas, e uma multa de 600 euros, por utilização indevida de jogadores acima da categoria sub-23 na equipa B, o que infringe os regulamentos das competição. Clube gaiense pondera levar o caso às últimas instâncias. A. F. Porto defende-se com o regulamento.

A equipa secundária do emblema de Vila Nova de Gaia joga na 2.ª Divisão, da A. F. Porto, e foi castigada com derrotas administrativas nos jogos com Gatões, Senhora da Hora, Maia Lidador B e Águias de Gaia e uma multa de 600 euros. A infração prende-se com a utilização de mais do que dois jogadores seniores na ficha de jogo, mas Fernando Silva, presidente do Oliveira do Douro, acredita que o clube foi penalizado indevidamente.

"Quando vimos o primeiro processo parámos logo tudo. Num dos jogos perdemos, mas os outros sete pontos que nos serão retirados vão fazer a diferença nas nossas ambições. Impusemos um recurso e vamos recorrer sempre até chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Temos um parecer de um advogado, que faz serviços para o TAD, e que nos dá razão neste caso", explica Fernando Silva, ao JN.

A pesada multa, aliada ao impacto nas aspirações desportivas, leva o dirigente a ponderar terminar com a equipa secundária, à imagem do que fez o Sobrado recentemente.

"Acredito que já houve equipas a desistir e a A. F. Porto não quer dar o braço a torcer. Se o castigo se concretizar estamos a ponderar desistir porque é ridículo perdermos sete pontos por esta questão. Já temos as despesas que temos com a equipa B, por isso estarem a penalizar numa questão de interpretação é complicado", alegou o líder máximo do emblema gaiense.

A. F. Porto escuda-se nos regulamentos

Contactada pelo JN, a A. F. Porto justificou o castigo ao Oliveira do Douro B utilizando o regulamento da competição, que define jogadores sub-23 como aqueles que nasceram de 2000, inclusive, para a frente. Segundo o organismo que rege o futebol portuense, "apenas é permitida a utilização de dois jogadores nascidos antes de 2000 nas equipas B, no mesmo encontro", sendo que todos os outros terão de ter nascido depois de 2000, inclusive, para integrarem sem restrições as fichas de jogo da respetiva equipa B. Esta situação só se verifica na primeira fase da competição.