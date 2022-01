Oliveira em Roma num negócio que pode atingir os 18 milhões

Miguel Pataco Hoje às 21:01 Facebook

Médio deve viajar, esta terça-feira, para Itália. Empréstimo por 1,5M€ e opção de compra mínima de 15M€ são os dados em cima da mesa das negociações. Juventus sonha com Luis Díaz

Só falta pôr o preto no branco. Sérgio Oliveira vai ser emprestado à AS Roma, treinada por José Mourinho, até ao final da temporada, num negócio que garante, para já, 1,5 milhões de euros aos cofres dos dragões, com o clube italiano a ficar com uma opção de compra mínima de 15M€, que pode atingir os 16,5M€, caso o médio atinja determinados objetivos desportivos.

O internacional português deve viajar hoje para a capital transalpina, onde vai passar a receber o dobro do salário que auferia na Invicta, tendo à espera um contrato de quatro anos caso os "giallorossi" avancem para a transferência definitiva no final de 2021/22.