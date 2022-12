Oliveirense abre inquérito ao sucedido em Esgueira e critica postura da ANJB

JN Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Oliveirense abriu um inquérito para apurar o sucedido em Esgueira, após as denúncias de agressão a um árbitro por parte do seu treinador, João Figueiredo. Ainda assim, critica a postura assumida pela Associação Nacional de Juízes de Basquetebol.

Na sequência do comunicado emitido pela Associação Nacional de Juízes de Basquetebol (ANJB), que acusa o treinador da Oliveirense de "ação física antidesportiva" contra um dos três árbitros do jogo frente ao Esgueira, no último fim de semana, o clube de Oliveira de Azeméis garante "ter em curso um procedimento de inquérito para apurar em rigor o sucedido".

Também em comunicado, o emblema de Oliveira de Azeméis deixa, ainda, críticas à postura adotada pela ANJB em todo o processo.

PUB

"Assumindo as vestes de juiz, júri e executor, efetua juízos de valor manifestamente incendiários e conclusivos, desrespeitando as mais elementares regras do processo inquisitório e da presunção de inocência", pode ler-se na nota oficial.

Assegurando ser "uma acérrima defensora dos melhores valores", a Oliveirense garante "respeitar a arbitragem e os árbitros" e mostra-se "inteiramente disponível para prestar todos os necessários esclarecimentos em sede própria, contribuindo para o benefício da modalidade e da verdade desportiva".

De recordar que a ANJB pede uma punição "adequada e exemplar" a João Figueiredo, treinador da Oliveirense, que acusa de ter cometido "uma ação física antidesportiva contra um dos três árbitros que ajuizou o encontro" frente ao Esgueira.

A Oliveirense foi derrotada, no sábado, no pavilhão do Esgueira, em Aveiro, por 77-73, na 13.ª jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol. A partida foi dirigida pelos árbitros Fernando Rocha, Hugo Silva e Diogo Martins.