Oliveirense carimba passaporte para a fase de promoção da Liga 3

Equipa de Oliveira de Azeméis derrotou o Pevidém e selou o apuramento. Canelas 2010 atrasou-se ao perder com o Montalegre. Na Série B, o V. Setúbal mantém vantagem sobre o Amora, antes da última jornada.

A Oliveirense juntou-se ao Felgueiras na lista de equipas apuradas, na Série A, para a fase de subida da Liga 3. Um golo de João Paredes, muito perto do minuto 90, permitiu à formação de Oliveira de Azeméis vencer em Pevidém (1-0) e fechar, desde já, o apuramento.

Quem se atrasou na corrida pelas duas vagas restantes foi o Canelas 2010, derrotado, em casa, pelo Montalegre por 2-1. Ruben Neves e Papalelé marcaram pelos forasteiros, tendo Tiago Silva reduzido para o clube de Vila Nova de Gaia, que terminou o encontro reduzido a nove elementos.

Na Série B, o V. Setúbal não foi além de um empate diante do Cova da Piedade (1-1), mas esse ponto poderá valer ouro aos sadinos, uma vez que lhes permite segurar o quarto lugar, a uma jornada do fim.

Um grande golo de Zacarias deu vantagem aos piedenses, que viram os setubalenses chegar à igualdade por intermédio de Mendy, numa altura em que os verde e brancos jogavam em inferioridade numérica, por expulsão de François.

Na perseguição ao V. Setúbal continua o Amora, que derrotou o Caldas por 2-0. Os golos surgiram dentro do primeiro quarto de hora, por Gildo Lourenço e Paulo Marcelo. Os azuis partem para a derradeira jornada da Série B com um ponto a menos do que os sadinos, na luta pela última vaga de aceso à fase de promoção.