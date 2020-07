Oliveirense contrata argentino Lucas Martínez

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

A Oliveirense anunciou esta quarta-feira a contratação de Lucas Martínez por dois anos, com o clube a ter mais dois anos de opção sobre o hoquista argentino, que quer "lutar para ganhar tudo" naquele emblema.

"Estou numa das cinco melhores equipas do mundo. Estou à disposição do treinador e para me adaptar às ideias. A equipa é muito boa, tem muita experiência e qualidade. Agora, só quero integrar-me e fazer parte deste grande clube, que tem objetivos muito claros: lutar para ganhar tudo", afirmou o argentino, de 32 anos, ao sítio oficial do clube na Internet.

Na época passada, o avançado alinhou pelos italianos do Lodi, tendo apontado 28 golos em 21 jogos na Liga italiana e oito tentos na Liga Europeia, reforçando agora o emblema oliveirense, juntamente com Pedro Moreira, depois das saídas do capitão Ricardo Barreiros (Paço de Arcos) e Xavi Barroso (F. C. Porto).