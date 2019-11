Oliveirense cria SAD para gerir o futebol

Hoje às 09:57 Facebook

Os sócios da Oliveirense aprovaram esta quarta-feira à noite a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) no futebol, que prevê a "alienação de 70% do capital social do clube", havendo uma proposta em concreto de investidores japoneses.

Ambas as medidas foram aprovadas esta noite em Assembleia Geral (AG), na segunda votação da mesma natureza no espaço de um ano, embora desta vez já exista uma proposta concreta que a direção oliveirense pretende formalizar a meio de dezembro. "A partir desta data, estamos mandatados para fechar o negócio da SAD dentro dos moldes que cá foram discutidos. Estamos a falar exclusivamente da modalidade de futebol e equipa principal", afirmou o presidente Horácio Bastos no final da reunião.

Segundo Bastos, o objetivo é que os investidores, "que ficam com 70% da SAD, invistam fortemente na equipa principal, no sentido de chegar à Liga", assim como, aumentem as infraestruturas. "O património é do clube, vai continuar e vai aumentar porque uma das premissas destes investidores é o aumento das infraestruturas, nomeadamente a nível de centro de treinos, que será um investimento deles, mas ficará em nome do clube", assinalou.

Sobre os investidores, Horácio Bastos revelou que estes são japoneses, mas não adiantou qual a empresa, devido ao "sigilo em termos de contratos", que "ainda não estão assinados". "Logo que isso esteja tudo assinado, depois desta AG, se nos derem autorização para isso, divulgaremos [a empresa] com certeza. Os contratos estão praticamente prontos, estivemos a discuti-los até agora e penso que até meio do mês de dezembro ficarão fechados", indicou.

Sobre os detalhes do acordo, o presidente disse que o mesmo é de "10 anos e renovável" e que "70% passa para a mão desses investidores", que vão passar a gerir o futebol.

"Temos 30%, temos uma voz mais de auditoria do que mandar. Deixamos de ter maioria, mas também deixamos de pagar, portanto quem vai pagar as contas do futebol será a SAD. Se faltar dinheiro, são eles que têm de colocar, se der lucro a Oliveirense vai ficar com 10% da receita líquida que tiverem anualmente", apontou.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, a proposta da SAD foi aprovada com 82 votos a favor, um contra e quatro abstenções, enquanto a alienação de 70% social a terceiros, foi aprovada com 81 votos a favor, três contra e três abstenções.

A Oliveirense é a atual 16.° classificada da LigaPro e recebe, no dia 1 de Dezembro, o décimo, Académico de Viseu, naquele que é previsto ser o primeiro jogo no Estádio Carlos Osório desde que a equipa subiu ao segundo escalão, na época 2017/18.