Oliveirense critica arbitragem do jogo com o F. C. Porto

No rescaldo da derrota frente ao F. C. Porto, o treinador da Oliveirense Renato Garrido deixou duras críticas à arbitragem e deu mérito à equipa azul e branca: "Foi um excelente jogo, em que o F. C. Porto estava a ter o mérito de vencer. Foram mais eficazes do que nós nas bolas paradas".

"Esta dupla é uma das melhores de arbitragem nacional e internacional, mas hoje tiveram vários erros. O problema é que erram sempre contra nós. As pessoas vão ter de contar connosco na luta pelo campeonato nacional e em todos os troféus. Não somos superiores nem inferiores a ninguém, mas, se isto for de igual para igual, batemo-nos com qualquer equipa", criticou.

O F. C. Porto conquistou, este sábado, a 23.ª Supertaça de Hóquei em Patins António Livramento, a quarta consecutiva, ao vencer a Oliveirense por 6-4, num jogo muito equilibrado disputado em Coimbra.