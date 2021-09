Oliveirense e Felgueiras vencem e convencem

João Brandão Ontem às 23:05, atualizado hoje às 01:17 Facebook

Sábado de Liga 3 com bons jogos e golos de norte a sul

Em jogos da quarta jornada da Liga 3, o destaque vai para a Oliveirense e Felgueiras, que bateram, respetivamente, a Sanjoanense, por 2-0, e o Fafe, por 3-1. O Lourosa venceu o Anadia, por 3-2.

A jogar em casa, a equipa de Oliveira de Azeméis chegou à vantagem em cima do intervalo, por Luizinho (41m), tendo Jaiminho, na segunda parte, fechado a contagem. O Felgueiras, de Bruno China, recebeu e venceu o Fafe, com Théo a destacar-se com dois golos (18 e 45+1m). Zé Leite (50) apontou o terceiro da equipa da casa. Pedro Matos marcou a formação fafense (33).

Num dos jogos mais emotivos do dia, o Lourosa levou a melhor sobre o Anadia, por 3-2. Paulo Grilo e Marco Grilo, este por duas vezes, marcaram para a equipa da casa, tendo o Anadia faturado por Fausto Lourenço e Vinícius.

Nos outros jogos, nota para os primeiros pontos de Oliveira do Hospital e Pevidém, na sequência de empates. O Oliveira do Hospital empatou (2-2) com o Cova da Piedade, ao passo que o Pevidém ficou-se pelo 1-1 frente ao São João de Ver.