Oliveirense e U. Leiria reforçam estatuto na corrida pela subida à Liga 2

Oliveirense e U. Leiria venceram e destacaram-se da concorrência na Série 2 da fase de subida. Na luta pela manutenção, São João de Ver e Sanjoanense celebraram a permanência, enquanto a U. Santarém relançou as contas na Série 5.

Com 7628 adeptos nas bancadas do Estádio Municipal de Leiria, um novo recorde de assistência na Liga 3, os leirienses venceram o Braga B por 2-0 e cimentaram a candidatura à subida de divisão.

A equipa comandada por Bino Maçães foi a mais perigosa durante o primeiro tempo. O lateral canhoto Kaká acertou no poste aos 30 minutos, enquanto Rodrigo Borges e Guilherme Soares bloquearam as tentativas de Nuninho e do mesmo Kaká.

Pelos bracarenses, Edu, uma das novidades no onze de Artur Jorge, era o mais inconformado e, aos 28 minutos, numa iniciativa individual, obrigou Fábio Ferreira a uma defesa apertada.

O ascendente da U. Leiria resultaria em golo no arranque da segunda parte, pelo outro lateral, Habib Sylla, que aproveitou um ressalto na área arsenalista para bater Hornicek.

Nuninho ficou perto do 2-0 poucos minutos depois, mas o golo da tranquilidade leiriense não tardou, apontado por Kikas, servido por Gonçalo Gregório. O Braga B pouco incomodou o adversário no ataque, exceção feita a um cabeceamento de Álvaro Djaló resolvido a meias entre o guardião Fábio Ferreira e a barra.

A U. Leiria segue na segunda posição da Série 2 da fase de promoção da Liga 3, atrás da Oliveirense, que venceu, no Bonfim, o V. Setúbal por 3-1.

A primeira parte foi de domínio total por parte da equipa de Oliveira de Azeméis, que marcou por duas vezes antes do intervalo, por Duarte Duarte e João Paredes. Pelo meio, Lessinho desperdiçou duas boas ocasiões para ampliar a vantagem forasteira.

O V. Setúbal ainda esboçou uma resposta no arranque do segundo tempo, mas o 3-0, apontado por Luizinho, na recarga a uma grande defesa de João Valido, deu a estocada no resultado. O melhor que os sadinos conseguiram foi reduzir, por Mendy, na sequência de um pontapé de canto.

Na fuga à despromoção, Fafe e Lourosa empataram a zero e deixaram tudo na mesma numa Série 3 de cortar a respiração. Com o Anadia-Canelas 2010 ainda por realizar (20 de abril), as quatro equipas seguem separadas por apenas quatro pontos.

Sanjoanense e São João de Ver carimbaram a permanência na Série 4, após os triunfos, esta tarde, frente a Montalegre e Pevidém, respetivamente.

A equipa de São João da Madeira ganhou em Montalegre por 3-1, com golos de Zé Pedro, Rui Pedro e Didi, com Papalelé a reduzir pelo meio. Por seu turno, os "malapeiros" bateram o Pevidém (1-0) graças ao tento solitário de Pedro Martelo.

Na Série 5, a U. Santarém relançou as contas da manutenção ao vencer na casa do Amora por 1-0. O único golo do jogo foi apontado pelo goleador Yago Cariello, com um remate forte e colocado.

Por fim, na Série 6, o Oliveira do Hospital praticamente selou a permanência na Liga 3 após derrotar o Real por 1-0, marcou João Pais, de cabeça.