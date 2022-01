Oliveirense recupera liderança da Série A da Liga 3

Golo de João de Paredes valeu o triunfo diante do Montalegre, em jogo referente à 14.ª jornada.

A Oliveirense sofreu para derrotar o Montalegre, no acerto do calendário da Série A. O único golo do encontro apareceu ainda na primeira parte, apontado por João Paredes, oportuno a aproveitar uma defesa incompleta do guardião contrário a remate de Gonçalo Pimenta.

Antes, o Montalegre já tinha deixado dois sérios avisos, por Joãozinho e João Fernandes, mas foi na segunda parte que os forasteiros ficaram mais perto do golo.

Por duas vezes, a bola embateu nos ferros da baliza de Nuno Silva, que segurou os três pontos com uma defesa apertada a remate de Ruben Neves, já para lá do minuto 90. Na recarga, Baba Sow marcou, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Amanhã, a Liga 3 está de volta, com a partida que opõe o V. Setúbal à U. Santarém (19h30), referente à 5.ª jornada da Série B.