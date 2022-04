Oliveirense vence em Leiria e está de volta à Liga 2

JN Ontem às 21:59 Facebook

Um ano depois de ter caído ao terceiro escalão nacional, a equipa de Oliveira de Azeméis carimbou o regresso à Liga 2 com um triunfo, por 2-0, na casa da U. Leiria.

Num jogo com 13204 adeptos nas bancadas, um recorde de assistência na Liga 3, a eficácia da Oliveirense fez toda a diferença, perante uma U. Leiria combativa, mas pouco esclarecida no ataque.

O 1-0 chegou em cima do intervalo, por intermédio de Jaiminho, poucos minutos após Vasco Gadelho ter obrigado Fábio Ferreira a uma defesa apertada.

Após o intervalo, o conjunto leiriense pressionou mais, na busca pelo golo, mas só por uma vez assustou realmente Nuno Silva, num remate de Gonçalo Gregório que saiu ao lado.

Nem a expulsão de Raniel desmontou a boa organização defensiva da Oliveirense, que haveria de chegar ao 2-0 aos 84 minutos, por Michel.

Na resposta, Gonçalo Gregório cabeceou à barra, naquela que foi a melhor ocasião da U. Leiria em todo o encontro.

Com o primeiro lugar fechado para a Oliveirense, na última jornada U. Leiria, Braga B e V. Setúbal lutam pelo segundo posto, que vale uma vaga no play-off de promoção. Os leirienses partem em vantagem, com um ponto de vantagem sobre os bracarenses e dois sobre os sadinos.