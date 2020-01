Oliveirense vence Sporting e garante direito a lutar pela Taça Hugo dos Santos

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Oliveirense bateu, este sábado, o Sporting por 93-88, após dois prolongamentos, na primeira meia final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, e garantiu o direito de lutar pela revalidação do título, em Sines.

A equipa de Oliveira de Azeméis precisou de 10 minutos extra para derrubar os leões, que desperdiçaram, desta forma, a oportunidade de conquistar o primeiro título desde o regresso da modalidade a Alvalade, esta época, 24 anos após a sua extinção.

Apesar da melhor entrada da equipa de Oliveira de Azeméis, os leões foram claramente a equipa mais forte no primeiro período cavaram uma vantagem de 20-11, muito por culpa de uma fase de quase quatro minutos em branco dos nortenhos.

Porém, a excelente reação dos campeões nacionais no segundo período permitiu ao conjunto de Norberto Alves chegar ao intervalo a vencer por 33-29, depois de inverter o marcador a seu favor com um parcial de 17-7 nos primeiros oito minutos desse quarto, ao melhorar bastante as suas percentagens de lançamento.

O terceiro período foi o mais equilibrado até então, ainda assim com o sinal mais a pertencer aos verde e brancos, que precisaram de pouco mais de cinco minutos para fazer um parcial de 12-6 e recuperar a vantagem, que era de 53-51 à entrada para o último quarto do encontro.

A tónica de equilíbrio manteve-se no quarto período, desta vez com a Oliveirense a superiorizar-se com um parcial de 19-17 para forçar o prolongamento, após dois minutos finais de muita incerteza em que a liderança mudou de lado em quatro ocasiões até ao 70-70 final.

No primeiro prolongamento, James Ellisor teve e oportunidade de sentenciar a partida a favor do Sporting quando, já dentro do último minuto, colocou o marcador em 81-79 e ainda conquistou um lance livre, mas desperdiçou o ponto extra e não deu o melhor seguimento ao ressalto, permitindo à Oliveirense igualar a 81.

Foi, então, que, com um parcial de 6-0 nos últimos dois minutos do segundo prolongamento, a Oliveirense decidiu o encontro a seu favor, frente a um Sporting que, ao ver o adversário passar para a frente (88-89) à entrada do último minuto, cometeu demasiados erros, que o impediram de dar a volta ao marcador.

Para a Oliveirense fez a diferença a capacidade de ganhar ressaltos ofensivos (22 contra 14 do Sporting), dado decisivo no qual se destacou Shonn Miller, com oito ressaltos ofensivos, num total de 17, aos quais somou ainda 12 pontos.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines, em Sines.

Sporting - Oliveirense, 88-93, após dois prolongamentos.

Ao intervalo: 29-33.

No final do tempo regulamentar: 70-70.

No final do 1.º prolongamento: 81-81.

Sob a arbitragem de Nuno Monteiro, José Gouveia e Pedro Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting: Travante Williams (18), Abdul Abu (19), Diogo Ventura (2), João Fernandes (5) e James Ellisor (19). Jogaram ainda Francisco Amiel (2), Cláudio Fonseca (5), Diogo Araújo, Pedro Catarino (2) e Tymetrius Toney (16).

Treinador: Luís Magalhães.

Oliveirense: Bailey Fields (16), Corey Sanders (3), José Barbosa (7), Shonn Miller (12) e Duda Sanadze (14). Jogaram ainda André Bessa (3), João Grosso (2), João Guerreiro (5), João Balseiro (20) e Marc-Eddy Norelia (11).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 6-8 (05 minutos), 20-11 (primeiro período), 24-19 (15 minutos), 29-33 (intervalo), 39-39 (25 minutos), 53-51 (terceiro período), 61-59 (35 minutos), 70-70 (final do tempo regulamentar), 81-81 (final do primeiro prolongamento) e 88-93 (resultado final).

Assistência: Cerca de 300 espetadores