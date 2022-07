Oliver Kahn: "Ronaldo não faz parte da nossa filosofia"

Diretor do Bayern Munique Oliver Kahn descarta uma possível transferência do avançado português Cristiano Ronaldo para o clube alemão.

O futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto, depois de ter comunicado ao Manchester United o desejo de sair. Jorge Mendes esteve em reunião há duas semanas com os responsáveis do Bayern Munique e o nome do atacante veio à baila, mas os dirigentes dos bávaros rapidamente descartaram a mudança.

Agora, depois da possibilidade da saída ficar mais forte, Oliver Kahn, diretor do Bayern Munique, voltou a reforçar a posição do campeão alemão sobre o tema. "Por muito que aprecie Cristiano Ronaldo como um dos melhores jogadores de sempre, uma transferência não fazia parte da nossa filosofia", disse ao jornalista Frank Linkesch.

Os responsáveis do Bayern Munique consideram que não faz sentido, dentro dos ideias que pretendem para o futuro do clube, contratarem um jogador de 37 anos. Segundo a imprensa inglesa, o clube na frente para contratar Ronaldo será o Chelsea, enquanto o Bayern parece mais inclinado em avançar por Osimhen, atacante do Nápoles.