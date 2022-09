Olympiacos anuncia chegada de James Rodriguez

JN Hoje às 17:52 Facebook

O antigo jogador do F. C. Porto, James Rodriguez, foi apresentado como reforço dos gregos do Olympiacos. O internacional colombiano deixou o Al-Rayyan, do Catar.

James Rodriguez está de regresso ao futebol europeu. O médio ofensivo, internacional colombiano, de 31 anos, foi oficializado pelo Olympiacos, atual terceiro classificado na liga grega.

Depois de duas temporadas no Catar, ao serviço do Al-Rayyan, James volta ao futebol europeu, ao qual chegou em 2010, para reforçar o F. C. Porto.

Ao longo da carreira, o jogador passou por clubes como Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton.

Não foi revelada a duração do vínculo que ligará James Rodriguez ao Olympiacos, atual tricampeão grego.