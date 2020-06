Olympiacos de Pedro Martins a uma vitória do título grego

JN/Agências Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, ficou este domingo a um triunfo do título, ao vencer em casa o Panathinaikos, por 2-0, em jogo da terceira jornada da fase final da liga grega.

Com José Sá e Ruben Semedo no "onze", o Olympiacos definiu o triunfo com golos de Guilherme (5 minutos), El Arabi (21) e do português Cafú (90+1), que tinha entrado aos 62 minutos.

O triunfo no dérbi de Atenas permitiu ao clube orientado por Pedro Martins aumentar para 19 pontos a vantagem sobre o PAOK, de Abel Ferreira, e o AEK Atenas, ficando a um triunfo do título.

Ainda sem derrotas no campeonato, o Olympiacos somou o oitavo triunfo consecutivo.