Olympiacos de Pedro Martins perde com Atalanta

Os italianos da Atalanta saíram vitoriosos da receção aos gregos do Olympiacos, de Pedro Martins, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa. O Sevilha ganhou em casa ao Dínamo Zagreb e a Real Sociedad foi à Alemanha empatar com o Leipzig.

Em Bérgamo, os gregos, com o português Rony Lopes a suplente utilizado, até entraram melhor e colocaram-se a vencer com um golo do ex-portista Tiquinho Soares, aos 16 minutos, mas um bis de Djimsiti, no espaço de dois minutos (61 e 63) permitiu ao Atalanta dar a volta ao jogo e impor-se por 2-1.

No Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, os sevilhanos impuseram-se aos croatas do Dínamo Zagreb, por 3-1. Os da casa colocaram-se em vantagem na conversão de uma grande penalidade, por Ivan Rakitic (13 minutos).

Aos 41, Orsic deixou tudo na mesma, mas ainda antes da pausa Ocampos (44) e Martial (45+1) confirmaram o triunfo do Sevilha.

Na Alemanha, a Real Sociedad esteve duas vezes na frente do marcador, mas não evitou o empate do Leipzig (2-2). O central Le Normand abriu o ativo, aos 8 minutos, para a equipa de San Sebastián, mas Nkunku igualou à passagem da meia hora de jogo.

Já no segundo tempo, um castigo máximo permitiu a Oyarzabal recolocar a Real Sociedad a ganhar, contudo, também de grande penalidade Forsberg restabeleceu o empate aos 82, deixando tudo em aberto para o segundo encontro.

Os jogos da segunda mão estão marcados para o dia 24 de fevereiro, quinta-feira, pelas 17.45 horas.