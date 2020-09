Olympiacos em vantagem no play-off da Liga dos Campeões

JN Ontem às 23:08 Facebook

Os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, venceram esta noite de quarta-feira os cipriotas do Omonia, do médio luso Vítor Gomes, por 2-0, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

A equipa grega só conseguiu chegar ao golo de penálti, convertido por Valbuena, aos 69 minutos. O tento da tranquilidade chegou nos descontos, por El-Arabi (90+2).

Os ucranianos do Dínamo Kiev foram à Bélgica vencer o Gent, por 2-1. Os visitantes adiantaram-se no marcador aos 9 minutos, por Supryaha, mas os da casa igualaram antes do intervalo (41), por Kleindienst. O tento do triunfo ucraniano chegou aos 79 minutos, por De Pena.

No outro encontro do dia, os noruegueses do Molde cederam um empate a três bolas na receção aos húngaros do Ferencváros, numa partida com indecisão no marcador até aos instantes finais.

Boli (7 minutos) e Uzuni (52) colocaram os húngaros a vencer por 2-0, mas dois golos em 10 minutos, de James e Wolff Eikrem, deixaram tudo na mesma. Ellingsen deu pela primeira vez vantagem aos noruegueses a sete minutos do final, mas um penálti de Kharatin, aos 87, permitiu aos visitantes deixar tudo igual para a segunda mão.

Na terça-feira à noite, os russos do Krasnodar venceram (2-1), em casa, aos gregos do PAOK, treinador por Abel Ferreira e carrasco do Benfica.

Os checos do Slavia de Praga não foram além de um nulo na receção aos dinamarqueses do Midtjylland. Em Israel, o Maccabi Telavive perdeu (2-1), em casa, frente aos austríacos do Salzburgo.

Os encontros da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões estão marcados para os próximos dias 29 e 30, pelas 20 horas.