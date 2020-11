Olympiacos vence dérbi com Panathinaikos em jogo com arbitragem lusa

JN/Agências Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Olympiacos, de Pedro Martins e adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, venceu este sábado o Panathinaikos, por 1-0, reforçando assim a liderança no campeonato da Grécia.

O dérbi da capital, da nona jornada da principal competição do país, cedo pendeu para a formação do Pireu, que chegou ao golo no minuto 21, através de internacional grego Fortounis.

Pela formação da casa alinharam José Sá, na baliza, e Rúben Semedo, no centro da defesa, enquanto Pepê Rodrigues refrescou o meio-campo para os últimos 12 minutos. No Panathinaikos, de Laszlo Bölöni, António Xavier foi lançado na segunda parte.

Não foram os únicos portugueses em ação - quase toda a equipa de arbitragem, chefiada por Artur Soares Dias, foi lusa. A exceção foi o quarto árbitro.

Na classificação, o Olympiacos lidera com 19 pontos, mais três do que o Aris de Salónica.

Na Liga dos Campeões, segue em terceiro no grupo, com três pontos, atrás de Manchester City (nove) e FC Porto (seis).