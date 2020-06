Olympiakos vence Aris e dá mais um passo firme rumo ao 45.º título

JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo o Aris de Salonica (3-1), na 28.ª jornada da Liga grega de futebol, cimentando a liderança, agora com mais 17 pontos do que o segundo classificado.

Com três golos no espaço de 11 minutos, aos 27, 28 e 38 minutos, os dois primeiros do médio da Guiné-Conacri Mady Camara e o terceiro pelo avançado grego Giorgios Masouras, o Olympiakos resolveu praticamente o jogo na primeira metade.

A superioridade da equipa do Pireu, com o internacional português José Sá na baliza, nunca esteve em causa, apesar de a equipa de Salonica ter conseguido reduzir a desvantagem, graças a um golo do avançado nigeriano Brown Ideye, aos 64 minutos.

O Olympiacos dispôs ainda de uma oportunidade soberana, aos 84 minutos, para fazer o 4-1, mas Konstantinos Fortounis falhou a execução de um penálti.

De registar que o central português Rúben Semedo não entrou nas contas de Pedro Martins para esta partida, ao contrário de Cafú, que começou a partida no banco, mas foi lançado em campo aos 52 minutos para render o médio Andreas Bouchalakis.

Pelo Aris, Bruno Gama foi titular, sendo substituído aos 76 minutos, enquanto Hugo Sousa entrou quase em cima do intervalo, aos 45+2.

Com esta vitória, o Olympiacos continua a passear supremacia no campeonato, que lidera com 72 pontos, seguido do AEK Atenas, que venceu fora o OFI Creta (2-0) e subiu ao segundo lugar, com 55, ultrapassando o PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, que empatou no sábado sem golos em Atenas, frente ao Panathinaikos, e caiu para terceiro, com 53.

Finalizadas as primeiras 26 jornadas da Liga grega, as 14 equipas foram divididas em dois grupos, um que integra os seis primeiros, Olympiacos, AEK Atenas, PAOK, Panathinaikos, Aris e o OFI Creta, que vai definir o campeão e os lugares europeus, e outro que integra os restantes oito, que disputam um play-off de permanência..