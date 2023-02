Onana explica desentendimento com Dzeko

Durante o jogo com o F. C. Porto, o guarda-redes do Inter, Onana, protagonizou um desentendimento com o avançado Dzeko. Mais tarde, o guardião explicou o que motivou o bate-boca.

"Coisas relacionadas com a tensão do jogo. São visões diferentes, tudo serve para melhorar o grupo e a qualidade da equipa. Somos jogadores experientes, cada um fala o que pensa, temos esse direito. É a adrenalina. Acho que temos de deixar tudo para trás. Se ficarmos assim com raiva e ganharmos todos os jogos, melhor ainda", disse Onana, à Sky Sports.

Durante o desaguisado, Onana até mandou Dzeko calar, mas o médio Çalhanoglu rapidamente pôs a mão à frente da boca do camaronês para pôr travão no conflito. No final, o turco revelou que está tudo resolvido. "É normal, estamos na Liga dos Campeões e todos querem ganhar. Já rimos disso, com a adrenalina é normal", justificou o médio.