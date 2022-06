Inglaterra pontua mas não larga "lanterna"

José Pedro Gomes Ontem às 23:09 Facebook

Apesar do empate com a Itália, seleção inglesa segue em último. Ronda de empates na divisão A

Com o nulo caseiro frente à Itália, numa partida com apenas três mil pessoas no estádio, quase todas crianças, devido a castigo imposto pela UEFA por mau comportamento dos adeptos, a Inglaterra não deixou o último lugar do grupo 3 da Liga A, somando agora dois pontos. O jogo teve pouco público e poucas oportunidades de golo. Os transalpinos lideram o grupo que engloba ainda Hungria e Alemanha, que no outro jogo também não foram além de um empate (1-1), com os golos a serem marcados ainda antes dos 10 minutos, por Nagy, para os húngaros, e Hofmaan, para os germânicos.

No grupo 4 desta Liga A, a jornada foi também dominada pelos empates, nos duelos entre Países Baixos- Polónia (2-2) e País de Gales-Bélgica (1-1). Os neerlandeses, que se mantiveram na liderança, com sete pontos, protagonizaram um jogo repleto de emoção, conseguindo recuperar de uma desvantagem de dois golos, e ainda desperdiçaram uma grande penalidade, por Depay, já nos últimos minutos. Matty Cash e Zielinski, apontaram os tentos polacos, enquanto Klaassen e Dumfries marcaram para a equipa local. Destaque nesta jornada para o primeiro ponto feito pelos galeses neste grupo, mas que não os retirou do último lugar. A Bélgica, que teve o benfiquista Vertonghen no banco, segue no segundo posto com quatro pontos.

Na Liga B, os vizinhos de Montenegro e Bósnia Herzgovina também empataram a um golo no grupo 3, onde a Roménia venceu (1-0) a Finlândia. Os bósnios lideram a poule com 5 pontos. No grupo 1 da Liga C, as Ilhas Faroé surpreenderam a Lituânia, com uma vitória por 2-1, enquanto a Turquia impôs-se (2-0) no duelo com o Luxemburgo.