Onda de Leiria só batida na Luz e na Pedreira

Prestação do clube na Liga 3 e ação solidária com a Ucrânia valeu o top-3 nas assistências no fim de semana em Portugal.

A União de Leiria estabeleceu a 25 de abril um novo recorde de assistências na Liga 3 (13 274 espectadores), sendo que a nível nacional só dois jogos da Liga, o Benfica-Famalicão e o Braga-F. C. Porto, tiveram mais pessoas nas bancadas no fim de semana prolongado. A "onda" de adeptos que tem desaguado no Lis é impressionante, pois nos dois jogos anteriores ao da Oliveirense, também a contarem para o grupo de subida à Liga 2, já haviam estado 7 628 e 5 683 pessoas nas bancadas do dr. Magalhães Pessoa.

Segundo explicou ao JN Armando Marques, líder da SAD, na base do fenómeno está um trabalho de união. "Creio que a aproximação entre a SAD e o clube, passando a mensagem de que é importante que Leiria volte novamente aos grandes palcos, proporcionou a adesão da população", salientou.

Ao que apurámos, as campanhas promocionais junto das escolas e o jogo do estudante universitário, nos encontros da Taça de Portugal com o Santa Clara e o Caldas, que levaram mais de mil adeptos ao estádio, foram sinais claros do trabalho que era necessário fazer para a fase final da Liga 3.