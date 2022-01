Onda de regressos deixa o Braga quase na máxima força

Após período com várias baixas, à partida apenas Sequeira não será opção nos arsenalistas, na receção de domingo ao Moreirense.

Com o regresso aos treinos, previsto para esta quinta-feira, de Yan Couto, a que se juntará a inclusão de Lucas Mineiro, programada para sexta-feira, o plantel arsenalista passará a ter só um jogador na condição de indisponível, no caso Nuno Sequeira, que continua a recuperar de lesão grave e só poderá voltar à competição na próxima temporada.

Yan Couto e Lucas Mineiro não foram opção no sábado, no jogo em Alvalade com o Sporting (vitória por 2-1), dado que estavam com covid-19, tal como Tiago Sá, mas o guarda-redes entretanto completou o período de isolamento e já foi reintegrado nos treinos.