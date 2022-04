Onda europeia faz triplicar assistência

Quinze mil bracarenses assistiram ao triunfo frente ao Rangers, três vezes mais do que no início da fase de grupos.

A sexta vitória, nesta época, na Liga Europa, quinta-feira (1-0), na receção ao Rangers, além de ter reforçado as chances de qualificação para as meias-finais da competição, confirmou a onda de entusiasmo que o trajeto da equipa arsenalista está a despertar, junto da massa associativa.

No jogo que teve a melhor plateia da época no Estádio Municipal (20 331) compareceram 15 mil bracarenses, pois um quarto dos espectadores (5000) eram apoiantes da equipa escocesa.

Em comparação com o primeiro jogo em casa na fase de grupos (3-1, com o Midtjylland), que foi disputado a 30 de setembro do ano passado, estiveram na "pedreira" 5 449 adeptos, ou seja, em pouco mais de meio ano a assistência braguista triplicou, em jogos europeus, ajudando a manter o estatuto de invencibilidade caseira da equipa, que se traduz, para já, em cinco vitórias e um empate.

A onda de entusiasmo tem sido crescente, mas ganhou forma essencialmente após a fase de grupos. A 17 de fevereiro passado, após a derrota em Tiraspol, frente ao Sheriff (2-0), no play-off da Liga Europa, o Braga ficou em risco de ser eliminado da competição, mas lançou uma operação de charme, junto dos adeptos, com oferta de bilhete de acompanhantes e entradas gratuitas para sócios atletas e sub-18. Uma semana depois, a plateia em casa subiu para os 9 423 espectadores, os minhotos passaram aos oitavos de final, com vitória nos penáltis e depois houve novo triunfo caseiro (2-0), frente ao Mónaco e nova subida de público (10 228), a abrir caminho para um apuramento que, na semana seguinte, seria confirmado no Principado (1-1).

Receita de 300 mil euros