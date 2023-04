Onde estão os vencedores de F. C. Porto e Benfica da Youth League?

A final four arranca na próxima sexta-feira, com o Sporting presente à procura da conquista do troféu. F . C. Porto e Benfica já o conquistaram, mas onde andam os craques que venceram a prova europeia?

O Sporting entra em campo na próxima sexta-feira, dia 21, diante do AZ Alkmaar, em jogo a contar para as meias-finais da UEFA Youth League. Os leões procuram conquistar uma prova que o F. C. Porto e o Benfica já venceram e para isso contam com vários craques à mistura. Rodrigo Ribeiro, Mateus Fernandes, Gonçalo Esteves, Afonso Moreira, Diogo Cabral e Diego Callai são alguns dos principais destaques do conjunto leonino.