ONG's pedem exclusão do Irão do Mundial 2022

Organizações Não-Governamentais (ONG's) têm pedido à FIFA, nos últimos dias, sanções para o Irão, incluindo a exclusão do Mundial 2022, por terem banido as mulheres do estádio no jogo Irão-Líbano, na passada terça-feira.

Segundo informação revelada por meios de comunicação iranianos, o Irão proibiu novamente a entrada no estádio a cerca de 2000 mulheres no Irão-Líbano, em partida a contar para a qualificação para o Mundial2022, que venceu por 2-1.

"Cerca de 2000 mulheres iranianas, que tinham comprado bilhetes para o jogo Irão-Líbano, estavam presentes no perímetro do Estádio Imam Reza [Mashhad, nordeste], mas não foram autorizadas a entrar no estádio", alertou a agência noticiosa ISNA.

Os opositores iranianos acusaram as autoridades de dispersar as mulheres que protestavam à volta do estádio, utilizando gás lacrimogéneo.

Na sequência dos acontecimentos, o grupo "United for Navid", criado em homenagem ao lutador Navid Afkari, que foi enforcado em setembro de 2020, apesar dos protestos internacionais, disse que o Irão deveria ser impedido de participar em jogos internacionais de futebol até mudar de posição.

Em janeiro, pela primeira vez em três anos, as autoridades iranianas tinham autorizado espetadoras femininas no encontro de futebol da seleção nacional, na ocasião diante do Iraque.