"Onze" de Portugal sem Ronaldo e com Anthony Lopes na baliza

JN Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Tal como era esperado, o avançado português Cristiano Ronaldo não faz parte das opções de Fernando Santos para o confronto deste sábado com a Croácia, na jornada inaugural do Grupo 3 da Liga das Nações. No onze titular destaque para o guarda-redes do Lyon Anthony Lopes.

O encontro entre os campeões europeus e detentores do troféu e os vice-campeões mundiais está marcado para as 19.45 horas e será dirigido pelo árbitro italiano Davide Massa.

Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Danilo, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota e João Félix

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: Rui Patrício, Rui Silva, Nélson Semedo, José Fonte, Domingos Duarte, Mário Rui, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, André Gomes, André Silva, Trincão e Gonçalo Guedes

Croácia: Livakovic, Jedvaj, Lovren, Vida e Barisic; Pasalic e Kovacic; Brekalo, Vlasic e Rebic; Kramaric

Treinador: Zlatko Dalic

Suplentes: Grbic, Sluga, Vrsaljko, Perisic, Caleta-Car, Brozovic, Budimir, Skoric, Colak, Badelj, Petkovic e Melnjak