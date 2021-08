Onze do Santa Clara para o ataque ao Ljubljana

Já é conhecido o onze inicial dos açorianos para a receção aos eslovenos do Ljubljana, que está marcado para as 21.30 horas, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O encontro será apitado pelo austríaco Harald Lechner, a contar para a 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência da Europa, a nova prova da UEFA.

Santa Clara: Marc Rocha; Rafael Ramos, João Afonso, Mikel Villanueva e Mansur; Morita, Anderson Carvalho e Lincoln; Carlos Jr., Jean Patric e Cryzan

Treinador: Daniel Ramos

Suplentes: Boateng, Bouldini, Cardoso, Rui Costa, Costinha, Rui Correia, Gonzalez, Henrique, Ricardinho, Ricardo Fernandes, Romão e Sagna

Ljubljana: Vidmar; Boakye, Korun, Crnomarkovic e Pavlovic; Tomic, Kapun e Elsnik, Aldair, Kurez e Nukic

Treinador: Milosevic

Suplentes: Andrejasic, Boncina, Delamea, Fink, Mauricio, Ostrc, Ratnik, Seslar, Spehar e Vidovsek