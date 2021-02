Os onze pecados capitais do Benfica

Rui Farinha Hoje às 21:09 Facebook

Com a contratação de Jorge Jesus, o Benfica voltou a ter (muita) esperança de dominar o futebol português. Mas, até ao momento, esta é uma das piores épocas das últimas décadas. Ocupa o quarto lugar na Liga, com os mesmos pontos do quinto, foi afastado da Liga dos Campeões, perdeu a Supertaça e falhou a final da Taça da Liga. Ainda há objetivos, mas é urgente a equipa voltar a ter um rumo.

Com 11 pontos de atraso para o Sporting, o líder isolado da Liga, eis onze pecados capitais, ocorridos esta temporada, e que ajudam a explicar a má campanha que o Benfica está a realizar em 2020/21.

1. Eliminação da Champions