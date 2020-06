Onzes do Braga e Vitória de Guimarães já são conhecidos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:11, atualizado às 20:44 Facebook

É noite de dérbi no Minho. Braguistas e vimaranenses encontram-se esta quinta-feira, na Pedreira, na 28.ª jornada da Liga. Custódio repete a equipa inicial que defrontou o Famalicão e Ivo Vieira promove quatro alterações: Sacko, André André, Lucas Evangelista e Ola John entram para os lugares de Florent, João Carlos Teixeira, Edwards e Joseph.

Para este encontro, Custódio não poderá contar com o lesionado Tormena. Nos vimaranenses, o castigado Florent, bem como os lesionados Mascarenhas e Pedro Henrique, não entram nas contas de Ivo Vieira.

Onze do Braga: Matheus; Sequeira, David Carmo, Bruno Viana, Ricardo Esgaio; Fransérgio, André Horta; Galeno, Ricardo Horta, Trincão; Paulinho

Onze do Vitória: Douglas; Victor García, Venâncio, Bondarenko, Sacko; Pepê, Evangelista, André André; Davidson, Ola John, Bruno Duarte

Ambas as equipas procuram a primeira vitória após a retoma do campeonato. Os guerreiros do Minho somam um empate e duas derrotas. Já os vimaranenses empataram os três jogos.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa). O VAR será Jorge Sousa (Pedro).