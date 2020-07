Onzes do F. C. Porto - Sporting já são conhecidos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:21, atualizado às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Sporting defrontam-se, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, na 32.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos estão a um ponto de conquistar o 29.º título nacional.

Sérgio Conceição fez quatro alterações na equipa: Luis Díaz, Loum, Danilo e Fábio Vieira entram para os lugares de Sérgio Oliveira, Uribe, Corona e Soares. No que diz respeito à equipa de Rúben Amorim, Acuña e Doumbia dão lugar a Borja e Matheus Nunes

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Alex Telles; Danilo, Loum e Otávio; Fábio Vieira, Marega e Luis Díaz.

Onze do Sporting: Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Borja; Ristovski, Wendel, Matheus Nunes, Nuno Mendes; Jovane, Plata e Sporar

O pontapé de saída está marcado para as 21.30 horas, com a arbitragem de João Pinheiro (Braga) e Artur Soares Dias (Porto) no VAR. Em caso de vitória ou empate do F. C. Porto, os azuis e brancos conquistam o 29.ª título nacional.