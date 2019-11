Onzes do Vitória de Guimarães - Braga já são conhecidos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:55 Facebook

O Vitória de Guimarães recebe, este domingo, o Braga na 11.ª jornada da Liga. Florent, Musrati e Poha são as novidades nos vimaranenses. Eduardo mantém-se na baliza dos guerreiros.

Para este dérbi do Minho, Ivo Vieira não conta com os lesionados Jhonatan, Sacko, Joseph, Bondarenko, Wakaso, André André e Ola John, bem como com o castigado Mlkel Agu. Do lado dos guerreiros, há apenas uma baixa: Hassan.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas; Victor Garcia, Frederico Venâncio, Tapsoba e Florent; Denis Poha, Al Musrati e Lucas Evangelista; Marcus Edwards, Bruno Duarte e Davidson.

Onze do Braga: Eduardo; Esgaio, Bruno Viana, Wallace e Sequeira; Fransérgio, Palhinha e André Horta; Galeno, Paulinho e Ricardo Horta.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).