Opção de compra de Eustaquio fixada nos quatro milhões

Paços de Ferreira e dragões confirmam empréstimo até final da época. Médio mostra "orgulho" pela mudança e quer "crescer" com Conceição.

Aí está o primeiro reforço de inverno dos dragões. Stephen Eustaquio vai integrar o plantel de Sérgio Conceição pelo menos até ao final da época, por empréstimo do Paços de Ferreira, com a SAD azul e branca a ficar com a opção de compra, não obrigatória, que poderá exercer por quatro milhões de euros, apurou o JN. O médio já se despediu dos castores e mostrou-se "muito feliz" por rumar à Invicta e ter a oportunidade de "lutar por títulos".

Depois de já ter sido apontado ao F. C. Porto no último defeso, o internacional canadiano vai mesmo vestir de azul e branco até junho de 2022 e ocupar a vaga deixada em aberto por Sérgio Oliveira que, recorde-se, foi emprestado este mês à AS Roma. O acordo foi anunciado ao final da tarde de ontem, já depois de o atleta ter anunciado o adeus à equipa da Capital do Móvel. "Foram dois anos de Paços ao peito. Dois anos onde nunca escondi o orgulho que tive em representar este clube. Saio com o sentimento de dever cumprido e com amizades que sei que vão durar para sempre. E é a isso que me vou agarrar. Obrigado Paços de Ferreira, sou eternamente grato pela oportunidade de ter representado este clube", escreveu o médio no Instagram.