Open da Austrália: Nadal sofre na estreia, Tsitsipas e Medvedev dominam

O espanhol Rafael Nadal iniciou a defesa do título do Open da Austrália com uma vitória sofrida sobre o inglês Jack Draper, mas avançou para a segunda ronda em Melbourne Park, tal como Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

Numa sessão de abertura em que o australiano Nick Kyrgios anunciou a desistência do "major" australiano, Rafael Nadal, primeiro cabeça de série por ausência do compatriota Carlos Alcaraz, lesionado na perna direita, precisou de quatro sets para ultrapassar o jovem britânico, 38.º classificado no ranking ATP, com os parciais de 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1, ao cabo de três horas e 41 minutos.

A jogar na Rod Laver Arena a ronda inaugural, o bicampeão do "Happy Slam" (2009 e 2022) não esteve ao seu melhor nível, mas foi superior nos momentos-chave, sobretudo no final do terceiro parcial, para seguir em frente e marcar encontro com o norte-americano Mackenzie McDonald.

"No ano passado, este foi um dos torneios mais emocionantes da minha carreira, mas isso já é passado. Precisava desta vitória, porque no último mês não acumulei nenhuma. Joguei contra um dos adversários mais perigosos para uma primeira ronda", confessou o recordista de títulos do Grand Slam (22), que nos últimos sete encontros perdeu seis, dois dos quais na United Cup já esta época.

Ao contrário de Rafael Nadal, de 36 anos, o grego Stefanos Tsitsipas só esteve na Margaret Court Arena durante duas horas, o suficiente para eliminar o seu primeiro adversário, o francês Quentin Halys (61.º), em apenas três parciais, por 6-3, 6-4 e 7-6 (8-6).

Três vezes semifinalista em Melbourne Park, o helénico, número quatro mundial, depois de salvar quatro "set points" e selar o triunfo no "tie-break", vai agora ter como próximo adversário o local Rinky Hijikata (169.º ATP), que recebeu um "wild card" para o quadro principal do primeiro "major" da temporada e derrotou o "qualifier" alemão Yannick Hanfmann, em cinco sets, por 4-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3.

Enquanto Nick Kyrgios comunicou, um dia antes de entrar em ação, a sua retirada e uma artroscopia ao joelho direito, o russo Daniil Medvedev, duas vezes vice-campeão do Open da Austrália (2021 e 2022), encerrou a sessão noturna na Rod Laver Arena com um triunfo contundente diante do norte-americano Marcos Giron (56.º ATP), em três sets, pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-2, em apenas uma hora e 37 minutos.

Os favoritos Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Cameron Norrie, Jannik Sinner, Frances Tiafoe e Karen Khachanov, todos jogadores do top 20 mundial, também seguiram para a segunda ronda, num dia em que o croata Borna Coric (23.º ATP) saiu derrotado pelo checo Jiri Lehecka (71.º), adversário de Portugal na próxima eliminatória da Taça Davis, e Nuno Borges foi eliminado pelo italiano Lorenzo Sonego, por 7-6 (7-4), 6-3, 6-7 (6-8) e 6-1.

Na competição feminina, a líder do ranking WTA, a polaca Iga Swiatek, ainda viu a sua estreia em Melbourne Park complicar-se, quando sofreu uma quebra de serviço de entrada no segundo set e a adversária serviu com 5-4 no marcador, mas conseguiu dar a volta e afastar a alemã Jule Niemeier pelos parciais de 6-4 e 7-5.

Assim como Swiatek, semifinalista em 2022, a norte-americana Jessica Pegula, terceira cabeça de série, também garantiu o apuramento para a segunda eliminatória, ao bater a romena Jaqueline Cristian, por 6-0 e 6-1, ao passo que a grega Maria Sakkari, sexta pré-designada, ultrapassou a chinesa Yue Yuan, por 6-1 e 6-4.

A jovem norte-americana Coco Gauff, de 18 anos e sétima cabeça de série, abriu, por sua vez, a edição de 2023 do Open da Austrália, na Rod Laver Arena, com uma vitória frente à checa Katerina Siniakova, por 6-1 e 6-4, marcando duelo com a britânica Emma Raducanu na segunda ronda.