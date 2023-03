Openda, o belga que fez o hat-trick histórico da Liga francesa

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Lens está nas bocas do mundo por ter marcado três golos em tempo recorde na Ligue 1. Frente ao Clermont, o internacional belga precisou de apenas cinco minutos para fazer história.

O jogo do último domingo entre Lens e Clermont Foot podia ter sido outro qualquer do campeonato francês, não fosse o que aconteceu entre os 30 e os 35 minutos, período em que Lois Openda, atacante da equipa visitante, marcou por três vezes e pulverizou o recorde de hat-tricks mais rápido da história da competição.

Formado nas escolas do Standard Liège e do Club Brugge, Openda estreou-se na equipa principal do atual campeão belga com apenas 18 anos, e participou em 28 jogos logo na primeira temporada como sénior (2018/19). Na época seguinte, perdeu espaço e marcou apenas um golo no campeonato belga, pelo que se seguiu um empréstimo para a Eredivisie por dois anos.

PUB

No Vitesse, Openda teve uma primeira época impactante, marcando 13 golos e assistindo outros cinco, mas só em 2021/22 o avançado se afirmou por completo no principal escalão neerlandês. Os seus 24 golos e seis assistências ajudaram a equipa de Arnhem a terminar o campeonato na sexta posição e a atingir os oitavos de final da Conference League, onde foi eliminada pela Roma de José Mourinho, que viria a conquistar a prova.

A excelente época valeu a Openda uma chamada à seleção belga, orientada por Roberto Martínez, e a estreia pelos "Diabos Vermelhos" aconteceu em junho de 2022, numa partida a contar para a Liga das Nações. O jogador de origem marroquina marcou na estreia e, desde então, tem sido chamado regularmente para a equipa da Bélgica.

Um mês depois da primeira internacionalização, o belga trocou o Club Brugge pelo Lens, num negócio avaliado em cerca de 10 milhões de euros. O emblema gaulês vinha de uma boa época (7.º lugar) na Ligue 1, e estava a bater às portas da Europa. Para reforçar o ataque, contratou Openda, que, até ao momento, marcou 12 golos em 31 partidas pelo clube. Atualmente, o Lens ocupa a terceira posição da Ligue 1 e é a grande sensação da época no futebol francês.

A goleada de ontem frente ao Clermont (0-4), que cimentou o lugar no pódio que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ficou marcada pelo feito histórico do ponta de lança de 23 anos.

O registo de Openda superou a marca de Moussilou na temporada 2004/05, na altura ao serviço do Lille. Numa partida frente ao Istres FC, o antigo avançado congolês faturou por três vezes em seis minutos, num encontro que terminou 8-0 para a sua equipa.