Operação Suécia arrancou sem os titulares em Paris

Fernando Santos orientou treino com 15 jogadores, enquanto os que iniciaram o duelo com a França fizeram apenas trabalho de recuperação.

Fernando Santos começou esta segunda-feira a preparar o jogo com a Suécia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, num treino que não contou com os titulares diante da França (0-0).

De acordo com informação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo, todos titulares em Paris, limitaram-se a fazer trabalho de recuperação.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos teve à disposição 15 jogadores, entre os quais os João Cancelo, João Moutinho, Renato Sanches, Trincão e Diogo Jota, que foram lançados no decorrer do empate 0-0 com os franceses, no domingo.

Nos 15 minutos de treino a que os jornalistas tiveram acesso, através do sinal transmitido pela FPF, os atletas presentes no relvado trabalharam com bola e sem limitações.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19.45 horas de quarta-feira, no Estádio José Alvalade.