Oportunidade de ouro para Daniel Bragança

Médio soma apenas 38 minutos nas pernas nos últimos seis encontros, mas suspensão de Palhinha abre portas.

Nova luz ao fundo do túnel para Daniel Bragança. Se no início da temporada foi somando minutos maioritariamente a partir do banco de suplentes, sendo utilizado 17 vezes neste contexto e apenas oito como titular, a situação deu uma cambalhota nos últimos encontros e o médio perdeu espaço no meio-campo a dois de Ruben Amorim, que tem apostado na rotatividade entre Matheus Nunes, Ugarte e Palhinha.

A suspensão do último abre a porta ao regresso às opções de Bragança, que nos últimos seis encontros do Sporting participou em apenas 38 minutos, na partida frente ao Belenenses SAD.