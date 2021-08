Opressão e saúde mental: o significado do X olímpico

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:58 Facebook

Raven Saunders protagonizou um momento curioso nos Olímpicos. A atleta norte-americana na categoria do arremesso do peso elevou os braços no ar e fez um X após conquistar a medalha de prata e clarificou a relação do gesto com a opressão e a saúde mental.

O X feito por Raven Saunders no pódio, no domingo, representa, segundo a própria, a "interceção onde todas as pessoas que são oprimidas se cruzam", disse à BBC a atleta dos Estados Unidos.

A história da lançadora do peso de 25 anos não é fácil, tendo ela já lidado com questões de saúde mental, tópico cada vez mais abertamente falado depois da situação com Simone Biles. Saunders é homossexual e afro-americana e referiu que pretendia não pedir desculpa e ser ela própria, visto que considera fazer parte de "muitas comunidades".

"Força para todas as minhas pessoas negras. Força para toda a minha comunidade LGBTQ. Força para todas as minhas pessoas que lidam com saúde mental", disse Saunders, que já ultrapassou dificuldades psicológicas no passado.

Em 2018, ponderou cometer suicídio, tendo revelado que se sentiu consumida pela modalidade que pratica. No entanto, com a ajuda de um psicólogo conseguiu ultrapassar esta adversidade. "Não há problema em ser forte e não há problema em não ser sempre forte. Não há problema em precisar da ajuda de pessoas", defende.

Durante a celebração que protagonizou após a conquista da prata em Tóquio, Saunders explicou que o gesto foi feito com objetivo de guiar as pessoas que "estão a lutar e não têm a plataforma para falarem por eles próprios". "Há imensa gente que nos admira (atletas) e aguardam para ver se dizemos algo ou se falamos por eles", acrescentou.

Raven Saunders conquistou a medalha de prata no arremesso do peso, lançando o objeto a 19,79 metros de distância.