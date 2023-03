Orban para a história com "hat-trick" em três minutos

Gift Orban entrou, esta quarta-feira, para a história das competições europeias. O avançado nigeriano, de apenas 20 anos, foi a figura central da vitória do Gent no terreno do Istanbul Basaksehir ao assinar os três primeiros golos da equipa belga em apenas três minutos e 24 segundos.

Depois do empate (1-1) na primeira mão, o Gent apurou-se para os quartos de final da Liga Conferência e bem pode agradecer à inspiração de Orban. O atleta contratado, em janeiro, aos noruegueses do Stabaek já estava num grande momento de forma, como comprovam os nove golos nas últimas oito partidas, mas agora saltou ainda mais para a ribalta.

Na Turquia, Orban festejou três vezes em apenas 3,24 minutos - na primeira parte -, passando a deter o recorde do "hat-trick" mais rápido da história das competições europeias.

O Gent acabaria por vencer o encontro (4-1), com Cuypers a assinar o quarto tento - três minutos depois de Orban completar o seu feito -, enquanto a equipa turca não conseguiu melhor do que reduzir, por Januzaj, já bem perto do final da partida.